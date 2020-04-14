Ганус допустил, что РУСАДА продлит паузу в проведении тестирований из-за коронавируса

Ранее РУСАДА до 1 мая приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию проверок на допинг.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил продление паузы в проведении тестирований из-за пандемии коронавируса. Об этом Ганус сообщил на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

"Будет ли продлеваться приостановка? Мы не можем сейчас принимать решение за руководство страны. Но по тому, как развивается ситуация, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены", - сказал Ганус.

"Мы хотели входить в режим самоизоляции дифференцированно, чтобы не подвергать риску спортсменов. Медики сказали, если спортсмены будут поражены коронавирусом, это может повлиять на их карьеру. Мы не хотели рисковать их судьбами, их здоровьем и ситуацию ограничили. Если ситуация будет улучшаться, мы будем выходить из этого режима дифференцированно", - добавил глава РУСАДА.

Во всех регионах России до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы из-за пандемии коронавируса.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.