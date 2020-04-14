Ганус допустил, что РУСАДА продлит паузу в проведении тестирований из-за коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил продление паузы в проведении тестирований из-за пандемии коронавируса. Об этом Ганус сообщил на онлайн-конференции, организованной ТАСС.
Ранее РУСАДА до 1 мая приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию проверок на допинг.
"Будет ли продлеваться приостановка? Мы не можем сейчас принимать решение за руководство страны. Но по тому, как развивается ситуация, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены", - сказал Ганус.
"Мы хотели входить в режим самоизоляции дифференцированно, чтобы не подвергать риску спортсменов. Медики сказали, если спортсмены будут поражены коронавирусом, это может повлиять на их карьеру. Мы не хотели рисковать их судьбами, их здоровьем и ситуацию ограничили. Если ситуация будет улучшаться, мы будем выходить из этого режима дифференцированно", - добавил глава РУСАДА.
Во всех регионах России до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы из-за пандемии коронавируса.
За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.