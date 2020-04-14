Ганус: РУСАДА продолжает работу, несмотря на пандемию коронавируса

"Мы продолжаем свою работу, РУСАДА - организация непрерывного цикла, - сказал Ганус. - Вне зависимости от ситуации мы работаем в удаленном режиме, мы начали готовиться к нему заранее. На 23 марта 70% работников ушли [на удаленный режим], на 29-е - все. Закончили основное тестирование 31 марта".

"Работа агентства продолжается, - сказал Ганус. - Мы остановили тестирование, но мы продолжаем работу по планированию. И обращаю внимание спортсменов - то, что мы приостановили функцию контроля, не значит, что мы ослабили планирование. При остановке тестирования мы будем контролировать показатели, будем акцентировать внимание на биологические паспорта".

Ганус рассказал, как в нынешних условиях выстраивается работа агентства. "Мы используем дистанционные форматы, все подразделения работают, - отметил гендиректор РУСАДА. - Достигнута договоренность с дисциплинарным комитетом - он подводит итоги по делам, прорабатываем вопрос слушаний в дистанционном формате, работает отдел расследований, международный отдел и заместитель гендиректора Маргарита Пахноцкая поддерживают коммуникации с Советом Европы, с ЮНЕСКО. Мы обеспечиваем всех наших инспекторов по допинг-контролю, обеспечиваем их защиту".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.