РУСАДА за три месяца выявило 18 случаев нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 18 случаев нарушения антидопинговых правил за первые три месяца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

"У нас зафиксировано 18 случае нарушения антидопинговых правил, - сказал Ганус. - С точки зрения динамики это неплохо. Показатели, которые сейчас внушают серьезный оптимизм, - наши результаты по направлению терапевтических исключений. Будем надеяться, что подобные показатели будут поддерживаться и в дальнейшем".

Из-за пандемии коронавируса РУСАДА перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом отмечается, что агентство продолжает работу по планированию.