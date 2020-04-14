Минспорт Чувашии надеется на сотрудничество с РУСАДА, невзирая на итоги разбирательств

ТАСС, 14 апреля. Министерство физической культуры и спорта Чувашии намерено наладить сотрудничество с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) вне зависимости от итогов разбирательств по ситуации со спортсменам республики, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая на онлайн-конференции, организованной ТАСС во вторник, заявила, что дисциплинарный комитет РУСАДА планирует провести первые слушания по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии в апреле. Она уточнила, что спортсмены сейчас находятся во временном отстранении.

"Минспорт Чувашии выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств, нам удастся наладить дальнейшее плодотворное сотрудничество с РУСАДА на благо развития чувашского спорта", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе министерства уточнили, что при поддержке специалистов РУСАДА в республике проведен цикл образовательных семинаров для спортсменов, тренеров и персонала спортсменов. "Главная задача таких семинаров - увеличение грамотности спортсменов в сфере антидопингового законодательства, норм поведения, ограничений и последствий использования запрещенных средств. Запланировано также проведение аттестации тренеров на знание антидопинговых правил", - добавили в пресс-службе.

В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. Позднее была создана рабочая группа для того, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА. Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.