Образование и контроль. Как работает РУСАДА в условиях борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) остается одной из немногих организаций в мире спорта, поддерживающих активный рабочий ритм в условиях пандемии коронавируса. На онлайн-конференции, организованной ТАСС, генеральный директор агентства Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая рассказали о деятельности РУСАДА в период вынужденного простоя, а также о последних тенденциях в сфере борьбы с допингом.
Основным ограничением, с которым столкнулось РУСАДА во время пандемии, стала невозможность проводить тестирование. Всеобщая самоизоляция и другие меры предотвращения распространения коронавируса поставили на паузу не только сами соревнования, но и все, что косвенно к ним причастно. "Мы продолжаем свою работу, РУСАДА - организация непрерывного цикла, - сказал Ганус. - Вне зависимости от ситуации мы работаем в удаленном режиме, мы начали готовиться к нему заранее, на 23 марта 70% работников ушли [на удаленный режим], на 29-е - все, закончили основное тестирование 31 марта".
"Мы остановили тестирование, но мы продолжаем работу по планированию, используем дистанционные форматы, все подразделения работают, - отметил гендиректор РУСАДА. - Достигнута договоренность с дисциплинарным комитетом - он подводит итоги по делам, мы прорабатываем вопрос слушаний в дистанционном формате, работает отдел расследований, международный отдел и заместитель гендиректора Пахноцкая поддерживают коммуникации с Советом Европы, с ЮНЕСКО. Мы обеспечиваем всех наших инспекторов по допинг-контролю, обеспечиваем их защиту".
Предполагается, что запрет на тестирование сохранится до 1 мая, однако Ганус не исключил его продления. "Мы не можем сейчас принимать решение за руководство страны. Но судя по тому, как развивается ситуация, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены".
При этом сразу после окончания периода самоизоляции агентство будет готово окончательно вернуться к полноценной работе. "У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных, - отметил Ганус. - Планирование работы по тестированию, анализ мы ведем. Как только нам станут известны планы мероприятий, мы будем работать по нашим собственным программам по борьбе с допингом".
Опасность перерыва и проблемы роста
Продолжает РУСАДА и образовательную работу. На текущий момент можно сказать, что обучение и планирование - основная деятельность агентства в период пандемии. В былые годы образование в сфере антидопинга не было однозначно сильной стороной российского спорта, так что его значимость трудно переоценить.
"Отмечу по этому году образование, - сказал Ганус. - Показатели по образовательным программам впечатляют. У нас за этот год прошли антидопинговые курсы и получили сертификаты 16 435 тренеров, 97 146 спортсменов, 4 тысячи родителей".
Впрочем, не обошлось и без негативных тенденций. До приостановки тестирования РУСАДА взяло 2755 допинг-проб, выявив при этом 18 случаев нарушения антидопинговых правил. Ганус считает, этот результат "неплохим" с учетом общей динамики. Вероятно, под этим глава РУСАДА подразумевает, что в 2019 году наметился рост числа нарушений: если в 2018-м было выявлено 146 допинг-случаев, то в 2019-м - уже 202.
Определенные опасения вызывает и "чистота" спорта после того, как всеобщий карантин будет снят. Возможно, что не все спортсмены будут соблюдать необходимые правила в условиях невозможности проведения тестирования. При этом Ганус отметил, что у РУСАДА есть четкое понимание того, какие шаги необходимо будет предпринять.
"Мы не можем гарантировать это (что пауза в тестировании не приведет к увеличению количества положительных проб после его возобновления - прим. ТАСС), это зависит от дисциплины и самоорганизации спортсменов и тех, кто работает рядом, - подчеркнул Ганус. - Но наш контроль не ослабнет - мы будем выходить с большой программой ретроспективного анализа. Анализ паспортов крови, гематологический профиль спортсмена, будем работать по атипичным показателям. В определенной степени это (пауза в тестировании - прим. ТАСС) может повлиять, но мы работаем в юрисдикции, которая проходит тяжелые испытания".
Не сидит без дела и дисциплинарный комитет РУСАДА - Пахноцкая сообщила, что в апреле он намерен рассмотреть нашумевшее дело о нарушении антидопинговых правил спортсменами в Чувашии. "Спортсмены во временном отстранении, идет кропотливая работа по подготовке нашей позиции, все затянулось еще на несколько месяцев, думаю, что в апреле пройдут первые слушания. По всем международным стандартам допускается рассмотрение в первой инстанции, потом в Спортивном арбитражном суде (CAS) в дистанционном формате", - отметила она.