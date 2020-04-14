Образование и контроль. Как работает РУСАДА в условиях борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) остается одной из немногих организаций в мире спорта, поддерживающих активный рабочий ритм в условиях пандемии коронавируса. На онлайн-конференции, организованной ТАСС, генеральный директор агентства Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая рассказали о деятельности РУСАДА в период вынужденного простоя, а также о последних тенденциях в сфере борьбы с допингом.

Основным ограничением, с которым столкнулось РУСАДА во время пандемии, стала невозможность проводить тестирование. Всеобщая самоизоляция и другие меры предотвращения распространения коронавируса поставили на паузу не только сами соревнования, но и все, что косвенно к ним причастно. "Мы продолжаем свою работу, РУСАДА - организация непрерывного цикла, - сказал Ганус. - Вне зависимости от ситуации мы работаем в удаленном режиме, мы начали готовиться к нему заранее, на 23 марта 70% работников ушли [на удаленный режим], на 29-е - все, закончили основное тестирование 31 марта".

"Мы остановили тестирование, но мы продолжаем работу по планированию, используем дистанционные форматы, все подразделения работают, - отметил гендиректор РУСАДА. - Достигнута договоренность с дисциплинарным комитетом - он подводит итоги по делам, мы прорабатываем вопрос слушаний в дистанционном формате, работает отдел расследований, международный отдел и заместитель гендиректора Пахноцкая поддерживают коммуникации с Советом Европы, с ЮНЕСКО. Мы обеспечиваем всех наших инспекторов по допинг-контролю, обеспечиваем их защиту".

Предполагается, что запрет на тестирование сохранится до 1 мая, однако Ганус не исключил его продления. "Мы не можем сейчас принимать решение за руководство страны. Но судя по тому, как развивается ситуация, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены".

При этом сразу после окончания периода самоизоляции агентство будет готово окончательно вернуться к полноценной работе. "У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных, - отметил Ганус. - Планирование работы по тестированию, анализ мы ведем. Как только нам станут известны планы мероприятий, мы будем работать по нашим собственным программам по борьбе с допингом".

Опасность перерыва и проблемы роста

Продолжает РУСАДА и образовательную работу. На текущий момент можно сказать, что обучение и планирование - основная деятельность агентства в период пандемии. В былые годы образование в сфере антидопинга не было однозначно сильной стороной российского спорта, так что его значимость трудно переоценить.