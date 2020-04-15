Обвиненный в расизме канадский тренер Питерс возглавил клуб КХЛ "Автомобилист"

Контракт с 55-летним специалистом заключен на два года. В тренерский штаб Питерса вошли Перри Перн и Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в клубе. На прошлой неделе клуб объявил о прекращении сотрудничества с российским тренером Андреем Мартемьяновым.

Тренер "Автомобилиста" Питерс заявил, что работа в КХЛ будет для него большим вызовом

Последним местом работы Питерса был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", который он тренировал с апреля 2018-го по ноябрь 2019 года. "Калгари" уволил Питерса после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу рассказал об оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера. Питерс по итогам сезона-2018/19 занял четвертое место в голосовании за лучшего тренера НХЛ. "Калгари" в том сезоне выиграл Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф проиграл в первом раунде "Колорадо" (1-4).

Также он возглавлял "Каролину" и работал помощником главного тренера в "Детройте". Руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира, обыграв в финале команду Финляндии (2:0). Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).

Перн с 1995 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в командах НХЛ "Виннипег", "Оттава", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Монреаль" и "Ванкувер", а также возглавлял молодежную сборную Канады, которую привел к золотым медалям чемпионата мира - 1993, женскую сборную Канады и швейцарский клуб "Амбри-Пиотта". Титов ранее возглавлял новокузнецкий "Металлург", московский "Спартак", омский "Авангард" и челябинский "Трактор", в качестве игрока со сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр - 1998 и чемпионом мира 1993 года.

В досрочно завершившемся из-за пандемии сезоне "Автомобилист" стал четвертым в таблице Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф завершил борьбу по итогам первого раунда.