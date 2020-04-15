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Влияние коронавируса на спорт

Глава ОКР Поздняков рассказал о работе в режиме самоизоляции

По словам Позднякова, его личная жизнь не очень сильно отличается от жизни большинства соотечественников
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал на пресс-конференции, что режим самоизоляции позволил ему компенсировать недостаток общения с семьей.

"У меня уникальный опыт проведения пресс-конференции в удаленном режиме, к этому режиму мы давно привыкли, уже скоро месяц, как страна работает в нем, ОКР осуществляет деятельность в удаленном режиме, - сказал Поздняков. - Поэтому моя личная жизнь не очень сильно отличается от жизни большинства наших соотечественников. Все работаем дистанционно, используем все возможные технические средства - компьютер, интернет".

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"Безусловно, все члены моей семьи находятся вместе со мной, и хочу сказать, я как отец очень даже рад этому, - добавил Поздняков. - У меня за последние годы, в особенности годы работы на посту президента ОКР, создался существенный дефицит общения с моими детьми. Рад, что сейчас могу это компенсировать, но благодаря такой неприятной вещи, как эпидемия".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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