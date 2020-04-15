ОКР сумел в кратчайшие сроки перегруппировать финансовые ресурсы для поддержки федераций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) сумел в кратчайшие сроки перераспределить финансы, а также выделить дополнительные средства для поддержки спортивных федераций. Об этом сообщил на пресс-конференции президент ОКР Станислав Поздняков.

"Проводя консультации с представителям международных федераций, мы поняли - спортивный сезон так или иначе должен быть идентичен сезону-2019/20. ОКР внимательно подошел к этой проблеме, мы знали ее суть чуть раньше, чем остальные. Мы могли в короткий период перегруппировать наши финансовые ресурсы, чтобы нашим федерациям были выделены 267 млн рублей дополнительно для поддержки спортсменов в Токио. Будет оказываться поддержка спортивным федерациям: как многие знают, работа всех иностранных специалистов в федерациях оплачивается из бюджета ОКР, и, безусловно, это существенная статья расходов в этой программе, в некоторых видах спорта это целая группа [иностранных специалистов], как, например, в федерации дзюдо", - заявил Поздняков.

Также он отметил, что часть расходов пойдет на необходимое для подготовки спортсменов оборудование. "Некоторые расходы повышаются априори, так как они заложены в валюте, но это не только зарплаты тренеров, это материально-техническое оснащение. Каждые четыре года снаряды меняются, мы должны давать нашим спортсменам возможность соревноваться на самом передовом оборудовании. В современном спорте не бывает мелочей, и качество оборудования может серьезно повлиять на результат", - заключил он.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.