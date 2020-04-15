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Перенос Олимпиады в Японии

Поздняков уверен, что сборная России выступит на Олимпиаде в Токио максимальным составом

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что спортсмены, прошедшие квалификацию для участия в Играх в 2020 году, сохранят лицензии на следующий год
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сборная России на перенесенных на 2021 год Олимпийских играх в Токио выступит максимальным составом. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как сообщил ранее в своем заявлении для ТАСС президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, спортсмены, прошедшие квалификацию для участия в Играх в 2020 году, сохранят лицензии на следующий год.

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"Мы говорили с МОК на первой конференции - МОК призывает сохранить завоеванные лицензии, оставить их за спортсменами, которые их добились, - сказал Поздняков. - Таким образом, в видах спорта, где невозможно провести дополнительную квалификацию, их немного, пойти по пути добавления места с учетом рейтинга".

"МОК дал три недели на данную работу, но учитывая масштаб, это должна быть еще и консультация со всеми уровнями управления федерациями, вряд ли за три недели МОК с этим справится, но это справедливо по отношению к спортсменам, завоевавшим лицензии, и организациям, которые уже вложились в подготовку, - добавил глава ОКР. - С нашей стороны мы поможем всем федерациям. Но хочу сказать, что наши спортсмены уверенно прошли квалификационные соревнования, поэтому у меня никаких сомнений - оставшиеся лицензии мы доберем и в следующем году выступим максимальным составом".

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. Слушания в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичПеренос Олимпиады в Японии
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