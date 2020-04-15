Поздняков: главная задача ОКР - выполнение подготовительных программ к ОИ-2020 и ОИ-2022

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) считает своей основной задачей выполнение программ по подготовке спортсменов к перенесенным на 2021 год летним Олимпийским играм в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Все, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо, - сказал Поздняков. - Что касается нашей регулярной деятельности, главное - выполнение двух программ к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача - полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию".