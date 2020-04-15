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Влияние коронавируса на спорт

Президент ОКР Поздняков обеспокоен закрытием антидопинговых лабораторий из-за коронавируса

Он считает, что сложившаяся ситуация станет вызовом для Всемирного антидопингового агентства
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что его беспокоит приостановка работы антидопинговых лабораторий на время пандемии коронавируса. Об этом глава ОКР заявил на пресс-конференции.

Во время пресс-конференции Поздняков отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет непрерывную работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), несмотря на пандемию.

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"Большинство международных антидопинговых лабораторий закрыты в настоящий момент, невозможно организовать допинг-контроль, эта тема нас серьезно беспокоит, - сказал Поздняков. - Порядка 80 процентов видов спорта - виды с низкими рисками допинга, но если говорить, что оставшиеся 20 процентов в группе риска, то в настоящий момент эпидемия наносит серьезный удар по целостности некоторых дисциплин. Это огромный вызов для WADA - каким образом наладить работу, которая велась, каким образом убедиться, что спортсмены, которые за это время не подвергались тестированию, не могли проводить манипуляции".

В ходе пресс-конференции Поздняков отметил, что ни одна из американских лиг не попадает под юрисдикцию WADA. "Вся элита американского спорта не является предметом контроля со стороны международных антидопинговых организаций, - добавил Поздняков. - Эта ситуация, помноженная на проблемы, связанные с господином Салазаром, который пожизненно отстранен от Олимпийских игр, будучи тренером, предлагающим под эгидой одного из ведущих американских спортивных брендов своим спортсменам различные антидопинговые программы - это очень серьезный вызов. И я хочу сказать, что WADA находится в двусмысленном положении, и как они будут выходить из него, я не знаю, громких заявлений и предложений на эту тему я пока не слышал".

Альберто Салазар - американский тренер, который в октябре 2019 года был отстранен от работы в спорте. Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. Издание New York Times отмечало, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Салазар был тренером британского бегуна Мо Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной смены тренера.

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Влияние коронавируса на спорт
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