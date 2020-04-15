{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Плющенко: ISU будет сложно принять решение по чемпионату мира по фигурному катанию

В настоящее время Международный союз конькобежцев рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Руководству Международного союза конькобежцев (ISU) будет очень непросто принять решение по поводу чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На эту тему
ISU изучает возможность проведения ЧМ по фигурному катанию в период с октября по декабрь

В марте нынешнего года в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но ISU принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. В настоящее время ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь, но только в том случае, если эпидемобстановка в мире улучшится.

"ISU сейчас будет сложно принять решение, как будет дальше развиваться вся эта ситуация? Если бы точно было сказано, что "в мае все выйдут", то было бы круто провести осенью чемпионат мира, и я за эту историю, - сказал Плющенко. - Но люди месяц не катаются, и все это - большой вопрос. Когда нет определенности, когда все вилами по воде писано, очень сложно".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
С уверенностью в завтрашнем дне. ОКР продолжает готовиться к ближайшим Играм
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе онлайн-конференции рассказал о деятельности организации во времена пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС