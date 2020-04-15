Плющенко: ISU будет сложно принять решение по чемпионату мира по фигурному катанию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Руководству Международного союза конькобежцев (ISU) будет очень непросто принять решение по поводу чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В марте нынешнего года в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но ISU принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. В настоящее время ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь, но только в том случае, если эпидемобстановка в мире улучшится.

"ISU сейчас будет сложно принять решение, как будет дальше развиваться вся эта ситуация? Если бы точно было сказано, что "в мае все выйдут", то было бы круто провести осенью чемпионат мира, и я за эту историю, - сказал Плющенко. - Но люди месяц не катаются, и все это - большой вопрос. Когда нет определенности, когда все вилами по воде писано, очень сложно".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.