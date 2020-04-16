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Евро-2020

Дублин и Бухарест подтвердили готовность принять матчи ЧЕ по футболу в 2021 году

Турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Оргкомитет дублинской части чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, подтвердил готовность принять матчи турнира в следующем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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11 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил ТАСС, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этот же день в службе коммуникации РФС сообщили о том, что европейская организация проинформирована о готовности российского города принять матчи турнира. За два дня до этого британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии.

"Оргкомитет Дублина дал принципиальное согласие продолжать выполнять роль города-организатора, - сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета. - Вместе с другими заинтересованными сторонами и УЕФА в ближайшие недели мы продолжим работать, чтобы изучить все детали, необходимые для обеспечения успеха Евро в Дублине в 2021 году".

Также о готовности принять матчи чемпионата Европы следующим летом ТАСС сообщили в пресс-службе организационного комитета турнира в Бухаресте.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Дублин должен принять четыре матча - три на групповой стадии, а также одну из встреч 1/8 финала.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Теги
ИрландияЕвро-2020
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