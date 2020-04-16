СМИ: девять клубов призывают доиграть чемпионат Англии по футболу до 30 июня

ТАСС, 16 апреля. Девять английских футбольных клубов хотят выступить с инициативой завершить сезон национального чемпионата до 30 июня. Об этом сообщает газета Mirror .

Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на "Уэмбли"

Данное предложение будет выдвинуто на ближайшем собрании клубов в пятницу. В случае невозможности доиграть чемпионат до этого срока, по мнению представителей этих клубов, он должен быть завершен. На данный момент 16 командам осталось провести девять матчей и четырем - 10. При досрочном завершении сезона предлагается утвердить итоговым положение команд в турнирной таблице на момент приостановки.

Клубы мотивируют окончание чемпионата до 30 июня в связи с окончанием срока действия контрактов у части футболистов. Также под вопросом стоят текущие спонсорские соглашения.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) образовала рабочую группу по ситуации с коронавирусом, которая рассматривает вопрос о контрактах футболистов и переносе трансферных окон на другие даты.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, около 135 тыс. умерли. В Великобритании зарегистрировано около 100 тыс. случаев заражения, почти 13 тыс. человек скончались.