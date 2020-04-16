Бертомеу: сезон в баскетбольной Евролиге должен завершиться не позднее конца июля

МОСКВА, 16 апреля. Сезон-2019/20 в баскетбольной Евролиге должен завершиться не позднее конца июля. Об этом на видеоконференции заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.
12 марта руководство Евролиги приостановило матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 - в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в "Финале четырех").
"Какая крайняя точка этого сезона? Конец июля. Мы не сможем сыграть позже конца июля. Иначе сезоны будут накладываться один на другой", - сказал Бертомеу.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 134 тыс. смертельных исходов.