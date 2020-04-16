Бертомеу: сезон в баскетбольной Евролиге должен завершиться не позднее конца июля

МОСКВА, 16 апреля. Сезон-2019/20 в баскетбольной Евролиге должен завершиться не позднее конца июля. Об этом на видеоконференции заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Президент баскетбольной Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей

12 марта руководство Евролиги приостановило матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 - в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в "Финале четырех").

"Какая крайняя точка этого сезона? Конец июля. Мы не сможем сыграть позже конца июля. Иначе сезоны будут накладываться один на другой", - сказал Бертомеу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 134 тыс. смертельных исходов.