Президент баскетбольной Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассматривает вариант возобновления турнира, при котором оставшиеся матчи будут проведены без зрителей. Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции.

"Речь идет не о нас, а обо всем обществе, сейчас главное - здоровье людей, - заявил Бертомеу. - Все это время мы изучали ситуацию с пандемией, мы находимся в постоянном контакте с игроками и клубами и хотим возобновить сезон. Возможно, болельщики не смогут посетить матчи, но телевидение может решить эту проблему, мы хотим это сделать [возобновить сезон], но не будем спешить. Пока не будет гарантирована безопасность всем, мы не возобновим сезон".

Одним из возможных вариантов продолжения сезона Бертомеу назвал формат "Финала восьми". "Это должна быть арена, на которой проводятся матчи Евролиги. И это должен быть рынок или страна, наименее пострадавшая от вируса, поэтому на данный момент нельзя даже говорить о том, где это может пройти", - добавил он.

Также был приостановлен второй по силе турнир под эгидой Евролиги - Еврокубок, в топ-16 которого вышел казанский УНИКС. По словам Бертомеу, он будет возобновлен, как только возобновится Евролига.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 137 тыс. умерли.