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Перенос Олимпиады в Японии

Новая дорожная карта Олимпиады в Токио будет представлена до мая

Японская сторона планирует максимально сохранить изначальный план соревнований, перенеся его на 2021 год
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© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 16 апреля. Дорожная карта перенесенных на следующий год Олимпийских игр в Токио будет представлена до мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Представители оргкомитета Олимпиады в Токио и МОК провели переговоры в формате видеоконференции. Разработка новой дорожной карты начнется в апреле, подготовка к Играм будет осуществляться с помощью двух рабочих групп. Японская сторона планирует максимально сохранить изначальный план соревнований, перенеся его на 2021 год.

"Вскоре после переноса Игр в Токио 26 марта была создана рабочая группа "Новый запуск", и с тех пор мы работаем над созданием структуры, способной преодолеть эти беспрецедентные проблемы. Мы считаем, что сегодняшний новый шаг является важным достижением нашей работы в предстоящем году в свете того, что мы сделали за последние пять-шесть лет", - заявил председатель оргкомитета Ёсиро Мори.

В связи с пандемией коронавируса Игры в Токио были перенесены с 2020 года на лето 2021 года и пройдут с 23 июля по 8 августа. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 134 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
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