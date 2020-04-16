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Влияние коронавируса на спорт

Федерация: эвакуированные из Турции в Россию триатлонисты чувствуют себя хорошо

Все спортсмены сейчас находятся на карантине

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Эвакуированные в Россию из Турции красноярские триатлонисты не испытывают проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимир Мусиенко.

Триатлонисты вместе с женским футбольным клубом "Звезда-2005" (Пермь) были доставлены в Россию во вторник. Отмечалось, что Министерство спорта РФ обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе "Озеро Круглое" для прохождения карантина в 14 дней.

"Все прилетели, все здоровы, доставили на хорошую базу "Озеро Круглое", - сказал Мусиенко. - Питание отличное, единственная проблема - их расселили по одному в комнаты. Ну и ребята просят достать два-три велостанка, чтобы была какая-то возможность двигаться".

"Но самочувствие у них хорошее, и даже дополнительные деньги авиакомпания за перевозку не взяла, - добавил собеседник агентства. - У нас из красноярских 29 человек, из них три тренера, к тому же еще три человека у нас были на Кипре, они тоже вернулись в Москву. Они все сейчас находятся на карантине".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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