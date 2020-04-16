"Мордовия" не планирует сниматься с первенства ФНЛ

"Мордовия" занимает последнее место в турнирной таблице первенства Олимп - ФНЛ сезона-2019/20, набрав в 27 матчах 19 очков. В начале апреля Левин сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженности по зарплате перед футболистами за три последних месяца.

"Пока мы не собираемся сниматься [с розыгрыша первенства ФНЛ]", - сказал Левин. - Что касается зарплаты, мы знаем, что она будет, попозже, но будет. Сейчас не то время, чтобы акцентировать внимание на этом. Думаю, когда все это [пандемия коронавируса] пройдет, все прояснится".

По словам директора, в "Мордовии" не обсуждался вопрос о возможном сокращении зарплат игрокам. "Мы эту тему не обсуждали. Футболисты у нас понимающие, терпеливые. У них зарплаты и так очень низкие, сокращать их некуда", - отметил он.

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены из-за пандемии коронавируса до 31 мая. В начале апреля владивостокский "Луч" отказался от участия в следующем сезоне ФНЛ, при этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления. 15 апреля еще один участник лиги, "Армавир" из Краснодарского края принял решение сняться с розыгрыша турнира из-за невозможности выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21. В четверг президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил ТАСС, что 30 апреля руководство лиги и представители всех клубов вернутся к обсуждению вариантов возобновления сезона.