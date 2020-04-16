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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин: Минспорт делает все, чтобы защитить работников спортивной отрасли в регионах

Министр спорта отметил, что ведомство прорабатывает вопрос по критериям системообразующих организаций в сфере физической культуры
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Министерство спорта России делает все возможное, чтобы защитить интересы работников спортивной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

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В четверг Матыцин провел совещание по видеосвязи с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Матыцин отметил важность взаимодействия министерства с регионами и заявил о защите интересов работников спортивной отрасли, в том числе и на региональном уровне.

"Министерство спорта подготовило и направило в правительство предложения по поддержке отрасли, - заявил Матыцин. - Предлагаемые меры в том числе призваны минимизировать последствия снижения доходов спортивных организаций от внебюджетной деятельности. Сейчас мы также прорабатываем вопрос по критериям системообразующих организаций в сфере физической культуры и спорта".

В рамках совещания руководители региональных спортивных министерств и ведомств рассказали, как в их регионах осуществляется деятельность соответствующих организаций в условиях пандемии коронавируса, а также какие меры предприняты для эффективной работы в удаленном режиме.

Также во время совещания были затронуты вопросы, связанные с ходом реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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