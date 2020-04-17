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Влияние коронавируса на спорт

Гандболист Игропуло заявил, что пока не может вернуться в Россию

Спортсмен отметил, что у него нет возможности заказать частный самолет для возвращения домой, как это сделал футболист "Локомотива" Федор Смолов
Константин Игропуло EPA/DIEGO AZUBEL
Описание
Константин Игропуло
© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 17 апреля. /Корр, ТАСС Артем Кузнецов/. Российский гандболист Константин Игропуло на время пандемии коронавируса остался в Польше, поскольку его клуб может продолжить выступление в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

14 апреля Игропуло исполнилось 35 лет, он выступает за польский клуб "Висла".

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"Вернуться сейчас невозможно: дело в том, что Лигу чемпионов официально не отменили. Наш клуб вышел в 1/8 финала, вот мы и ждем, что будет дальше. Интуитивно понимаем, что игр не будет, но ничего не поделаешь. Ожидается, что Европейская федерация гандбола примет окончательное решение 24 апреля", - сказал Игропуло.

При этом он опасается, что карантин в Польше будет продлен в связи со скорыми выборами президента страны. Он отметил, что у него нет возможности заказать частный самолет для возвращения домой, как это сделал футболист "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту". "Федор, конечно, молодец, но у меня, к сожалению, таких возможностей нет", - сказал он.

"При этом я его понимаю. Я и сам не люблю ситуации, когда не понимаешь, чего ждать. Если бы мне нужно было готовиться к конкретному матчу, я бы мог просидеть хоть два месяца, ведь много раз доводилось подолгу бывать на спортивных базах, дома всегда найду, чем заняться. А сейчас напрягает, что ты ждешь решения, понимая, что, скорее всего, никаких игр не будет", - добавил Игропуло.

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РоссияПольшаВлияние коронавируса на спорт
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