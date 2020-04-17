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Летние олимпийские виды спорта

Игропуло высказался о возможности приглашения Губерниева комментировать гандбол

По мнению спортсмена, российский гандбол пока не сделал серьезных шагов для привлечения внимания зрителей

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский гандбол пока не готов к тому, чтобы его комментировал Дмитрий Губерниев. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский гандболист Константин Игропуло.

По мнению Игропуло, российский гандбол пока не сделал серьезных шагов для привлечения внимания зрителей.

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"Губерниев его комментировал, когда мы в 2008 году играли на Олимпиаде, но, видимо, это не помогло (сборная России на этом турнире дошла до четвертьфинала - прим. ТАСС), - сказал Игропуло. - Тут можно вернуться к вопросу о том, как популяризировать гандбол. Мы должны учитывать и то, что сам гандбол не готов к людям уровня Губерниева. Я не являюсь его фанатом, но та же история с переименованием "Спартака" в ЦСКА показала, что к большому вниманию гандбол в России пока не готов".

"Поэтому большой вопрос, нужен ли Губерниев российскому гандболу. Думаю, сначала надо повышать его качество. Надо понять, как двигаться одновременно и вверх, и вбок: развиваться и при этом планомерно работать на массовость. В этом плане надо действовать поэтапно", - добавил он.

Игропуло является победителем Лиги чемпионов, чемпионом России, Испании, Греции, обладателем Кубка Германии.

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Летние олимпийские виды спорта
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