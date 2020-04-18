На медиафасаде стадиона ФК "Динамо" появился хэштег #оставайтесьдома

ТАСС, 18 апреля. Хештег #оставайтесьдома размещен на медиафасаде стадиона "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", являющегося домашней ареной московского футбольного клуба "Динамо", в рамках акции Российского футбольного союза (РФС), которая призывает граждан не покидать дом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее хештег #оставайтесьдома появился на медиакровле стадионов "Лужники", "Ростов-Арена", "Екатеринбург-Арена".

В России остановлены все футбольные соревнования из-за угрозы распространения нового коронавируса. С начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.