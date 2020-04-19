СМИ: число этапов веломногодневки "Вуэльта" 2020 года может быть сокращено

ТАСС, 19 апреля. Число этапов многодневной велогонки "Вуэльта" 2020 года может быть сокращено. Об этом сообщает издание El Diario Vasco .

Ранее стало известно, что "Вуэльта", которая была запланирована на 14 августа - 6 сентября, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в этом году могут не состояться первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов. В этом случае гонка стартует в испанском Ируне, начать многодневку планируется 24 октября.

"Вуэльта" проводится с 1935 года, входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.