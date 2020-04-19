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Футбол в России

СМИ: "Севилья" заинтересована в приобретении футболиста "Зенита" Азмуна

На форварда также претендуют "Атлетико", "Наполи" и "Вест Хэм"
Сердар Азмун Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 апреля. Испанский футбольный клуб "Севилья" заинтересован в приобретении иранского нападающего российского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание As.

Руководство "Севильи", несмотря на большое количество нападающих, имеющихся в команде, намерено усилить именно эту позицию. В клубе считают, что 25-летний форвард впишется в игру команды.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы "Атлетико", "Наполи" и "Вест Хэм".

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за "Зенит" в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".

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Российский футбол
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