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Футбол в Испании

СМИ: "Атлетико" интересуется футболистом "Зенита" Азмуном

На форварда также претендуют "Наполи" и "Вест Хэм"
Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" заинтересован в трансфере нападающего российского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Mundo Napoli со ссылкой на газету Corriere del Mezzogiorno.

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Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игроку со стороны итальянского "Наполи", "Зенит" за переход иранца требовал €25 млн. Также среди потенциальных претендентов на игрока называется английский "Вест Хэм".

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".

"Атлетико" с 45 очками в 27 матчах идет шестым в таблице чемпионата Испании. Турнир был прерван 12 марта из-за коронавируса.

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