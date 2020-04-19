Александр Медведев: теннис без зрителей смотрится хуже, чем футбол при пустых трибунах

Все теннисные турниры до июля были отменены из-за пандемии коронавируса. В воскресенье британское издание Telegraph сообщило о проведении выставочного турнира без зрителей в Германии. По информации издания, матчи запланированы на период с 1 по 4 мая.

"Если в футбол можно играть без зрителей и показывать для телезрителей и пользователей интернета, то все-таки теннис без зрителей будет выглядеть намного хуже, - считает Медведев. - Не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Но, здесь не до жиру, быть бы живу. Поэтому в Германии приняли решение начать - это неплохо".

"У теннисистов нет заработной платы, их доход зависит от участия в турнирах. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. Больше мы ничего не можем сказать, мы не знаем, когда сможем играть в России", - добавил собеседник агентства.

St. Petersburg Open должен пройти с 21 по 27 сентября 2020 года. "Пока неясно, сможем ли мы провести турнир в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Надо дождаться решения ATP и потом смотреть, как действовать дальше. Вопрос возобновления сезона в теннисе пока не решен, поэтому надо дождаться решения управляющих органов мирового тенниса", - заключил Медведев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,2 млн человек, зафиксировано свыше 150 тыс. смертельных исходов.