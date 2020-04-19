{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Александр Медведев: теннис без зрителей смотрится хуже, чем футбол при пустых трибунах

По словам гендиректора турниров WTA и ATP в Санкт-Петербурге, не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч
Генеральный директор турниров WTA и ATP в Санкт-Петербурге Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор турниров WTA и ATP в Санкт-Петербурге Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Теннисные турниры без зрителей выглядят намного хуже футбольных матчей при пустых трибунах. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) St. Petersburg Open Александр Медведев.

Все теннисные турниры до июля были отменены из-за пандемии коронавируса. В воскресенье британское издание Telegraph сообщило о проведении выставочного турнира без зрителей в Германии. По информации издания, матчи запланированы на период с 1 по 4 мая.

На эту тему
Выставочный теннисный турнир пройдет в мае в Германии при закрытых трибунах

"Если в футбол можно играть без зрителей и показывать для телезрителей и пользователей интернета, то все-таки теннис без зрителей будет выглядеть намного хуже, - считает Медведев. - Не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Но, здесь не до жиру, быть бы живу. Поэтому в Германии приняли решение начать - это неплохо".

"У теннисистов нет заработной платы, их доход зависит от участия в турнирах. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. Больше мы ничего не можем сказать, мы не знаем, когда сможем играть в России", - добавил собеседник агентства.

St. Petersburg Open должен пройти с 21 по 27 сентября 2020 года. "Пока неясно, сможем ли мы провести турнир в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Надо дождаться решения ATP и потом смотреть, как действовать дальше. Вопрос возобновления сезона в теннисе пока не решен, поэтому надо дождаться решения управляющих органов мирового тенниса", - заключил Медведев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,2 млн человек, зафиксировано свыше 150 тыс. смертельных исходов.

Теги
Медведев, Александр ИвановичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
СМИ: "Ювентус" намерен предложить пост главного тренера Зидану
Действующий контракт 47-летнего француза с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС