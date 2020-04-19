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Влияние коронавируса на спорт

Выставочный теннисный турнир пройдет в мае в Германии при закрытых трибунах

В турнире примут участие восемь игроков, включая немца Дастина Брауна, занимающего 239-е место в рейтинге ATP
Дастин Браун EPA-EFE/MAST IRHAM
Описание
Дастин Браун
© EPA-EFE/MAST IRHAM

ТАСС, 19 апреля. Германия в мае примет выставочный теннисный турнир. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

По информации издания, матчи турнира запланированы на 1-4 мая. За четыре дня будут проведены 32 встречи, все они пройдут без зрителей. В турнире примут участие восемь игроков, включая теннисиста из Германии Дастина Брауна, занимающего 239-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Проведение теннисного турнира связано с грядущем решением властей Германии о смягчении мер по ограничению социальных контактов в связи с улучшающейся ситуацией с коронавирусом. Земля Рейнланд-Пфальц, где запланировано проведение турнира, является одним из трех регионов Германии, где с понедельника будут ослаблены эти меры.

В общей сложности в Германии зафиксировано около 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 88 тыс. человек выздоровели, более 4 тыс. - скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,2 млн человек, зафиксировано свыше 150 тыс. смертельных исходов.

Теги
ГерманияВлияние коронавируса на спорт
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