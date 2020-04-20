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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпион мира по биатлону Ландертингер объявил о завершении карьеры

Также спортсмен является четырехкратным призером Олимпийских игр
Доминик Ландертингер EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Доминик Ландертингер
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 20 апреля. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить карьеру. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Австрийской федерации лыжного спорта.

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"Сейчас самое подходящее время для меня, чтобы остановиться, - сказал Ландертингер. - После операции на межпозвоночном диске у меня были трудные годы, продолжение карьеры было бы недальновидным для моего здоровья. Я горжусь тем, чего достиг, и рад, что мне посчастливилось показывать высокие результаты на важных стартах. Я хотел бы поблагодарить семью и друзей, Австрийскую федерацию лыжного спорта и партнеров, с которыми мы находимся в отличных отношениях и, я надеюсь, продолжим общаться".

"Я действительно хотел завершить карьеру в декабре, - добавил 32-летний австриец. - После долгих размышлений я приложил максимум усилий для подготовки к чемпионату мира, хотел снова показать высокие результаты. Решение оказалось правильным (Ландертингер стал бронзовым призером в индивидуальной гонке - прим. ТАСС). Я всегда хотел уйти на мажорной ноте".

Ландертингер является двукратным серебряным (2010, 2014) и бронзовым (2014, 2018) призером Олимпийских игр, чемпионом мира в масс-старте (2009), также в его активе по две серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Спортсмен одержал четыре победы на этапах Кубка мира, также в его активе 14 серебряных и 13 бронзовых наград. В сезоне-2008/09 Ландертингер завоевал малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов Кубка мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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