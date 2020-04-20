Новосибирская область рассчитывает до конца 2020 года получить акции стадиона "Спартак"

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют завершить передачу 43% акций стадиона "Спартак" от мэрии Новосибирска региональному правительству до конца 2020 года. Передача акций позволит провести реконструкцию одной из старейших спортивных арен страны, нуждающуюся в срочном ремонте, сообщил в понедельник журналистам министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В декабре 2019 года Ахапов сообщал ТАСС о планах регионального правительства безвозмездно получить у мэрии акции главной футбольной арены Новосибирска. Он пояснял, что областное минспорта как держатель акций будет вносить изменения относительно ремонта стадиона или его реконструкции, поскольку арена давно требует ремонта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о готовности муниципалитета отдать пакет акций.

"Вопрос сегодня рассматривается, думаю, до конца года процесс передачи акций от муниципалитета региональному правительству завершится", - сказал Ахапов.

Как сообщал ранее Локоть, процесс передачи связан с тем, что у муниципального бюджета нет средств для финансирования ремонтных работ. Сейчас ОАО "Стадион "Спартак" на 56,34% принадлежит АО "РАТМ-Холдинг", остальная часть акций находится в собственности комитета по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. "РАТМ-Холдинг" владеет контрольным пакетом акций стадиона с 2006 года, а также является соучредителем футбольного клуба "Сибирь", расформированного в 2019 году. Стадион "Спартак" был домашней ареной для команды. По словам министра, ремонт стадиона будет согласован с руководством компании.

Ранее гендиректор стадиона Александр Алтухов сообщал ТАСС, что трибуны, освещение и другая инфраструктура "Спартака" требуют срочного ремонта, иначе они придут в аварийное состояние, и проводить матчи будет нельзя.