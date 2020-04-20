Агент: Григоренко рассматривает контракт с "Коламбусом" как шанс закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий Михаил Григоренко рассматривает контракт с "Коламбусом" как шанс вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и закрепиться в ней. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

В понедельник "Коламбус" объявил о подписании контракта с 25-летним Григоренко сроком на один год.

"С Мишей общались также другие клубы, но Михаил рассматривал не варианты денег, а именно возможность получить шанс вернуться в НХЛ. Поэтому он подписал контракт на один год и решил не ждать окончания пандемии и потенциально большие контракты. Для него было очень важно подписать контракт прямо сейчас с правильной командой", - отметил Мильштейн.

"Генеральный менеджер "Коламбуса" приезжал и общался с Михаилом два раза в течение сезона. Также продолжалось общение по видеосвязи и общение с главным тренером. Михаил рассматривает этот контракт как шанс вернуться обратно в НХЛ", - добавил собеседник агентства.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за московский ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало". Помимо "Баффало", в НХЛ Григоренко играл за "Колорадо", он провел в лиге в общей сложности 217 матчей, набрав 64 (22 шайбы + 42 результативные передачи) очка. В КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко в 2018 году выиграл золотую медаль Олимпийских игр, а в 2019-м стал бронзовым призером чемпионата мира.