СМИ: представители Азмуна предложили услуги футболиста "Арсеналу" и "Эвертону"

ТАСС, 20 апреля. Иранский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в одном из английских футбольных клубов. Об этом сообщает портал Area Napoli .

По данным портала, отец 25-летнего Азмуна, являющийся также его агентом, выступает против перехода сына в клуб чемпионата Италии. Окружение Азмуна, принимая во внимание интерес к футболисту со стороны итальянского "Наполи", предложило услуги форварда двум клубам Английской премьер-лиги - "Арсеналу", который в скором времени может покинуть габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, и "Эвертону", чей главный тренер Карло Анчелотти следил за иранцем еще во время работы в "Наполи". Area Napoli отмечает, что игра в чемпионате Англии является мечтой Азмуна, контакт с игроком также поддерживают английские "Вест Хэм" и "Лестер".

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за "Зенит" в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". В составе "Зенита" он стал чемпионом России сезона-2018/19.

За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.