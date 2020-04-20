МОК продолжит выплачивать спортсменам стипендии для подготовки к Играм в Токио

ТАСС, 20 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит выплачивать стипендии спортсменам для подготовки к Играм в Токио, которые были перенесены на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.