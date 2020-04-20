МОК продолжит выплачивать спортсменам стипендии для подготовки к Играм в Токио

ТАСС, 20 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит выплачивать стипендии спортсменам для подготовки к Играм в Токио, которые были перенесены на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Поддержка спортсменов будет продолжаться. Подтверждено, что по программам олимпийской солидарности стипендии получат более 1600 спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды атлетов-беженцев. Общая сумма выплат по этим программам до 2021 года составит около $110 млн", - говорится в сообщении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.