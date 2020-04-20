Российская фигуристка Щербакова поднялась на третье место в рейтинге ISU

ТАСС, 20 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает третье место в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации, в нынешнем году не учитывались баллы за чемпионат мира, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Щербакова в прошедшем сезоне стала серебряным призером финала серии Гран-при, в активе 16-летней россиянки по итогам сезона оказался 2841 балл. Первое место второй год подряд заняла японка Рика Кихира (4171), второй идет американка Брэди Теннелл (3133).

Россиянка Александра Трусова занимает четвертое место (2774), победительница чемпионата Европы 2020 года и финала серии Гран-при Алена Косторная - шестое (2760), олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опустилась со второй на восьмую строчку (2666), все фигуристки являются подопечными группы Этери Тутберидзе. Замкнула десятку ученица группы Алексея Мишина, победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова (2414), Елизавета Туктамышева стала 11-й (2372).