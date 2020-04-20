На аукцион выставлен свитер Овечкина, в котором он забросил "Финиксу"

ТАСС, 20 апреля. Игровой свитер российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, в котором он забросил шайбу в матче с "Финиксом" в 2006 году, выставлен на аукцион Goldin Auctions. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Финиксом" (сейчас клуб носит название "Аризона" - прим. ТАСС) прошел 16 января 2006 года. Овечкин сумел забросить шайбу в ворота соперника с острого угла, лежа на спине после падения. Позднее этот гол был признан лучшим в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.