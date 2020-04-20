На аукцион выставлен свитер Овечкина, в котором он забросил "Финиксу"

ТАСС, 20 апреля. Игровой свитер российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, в котором он забросил шайбу в матче с "Финиксом" в 2006 году, выставлен на аукцион Goldin Auctions. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Матч регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Финиксом" (сейчас клуб носит название "Аризона" - прим. ТАСС) прошел 16 января 2006 года. Овечкин сумел забросить шайбу в ворота соперника с острого угла, лежа на спине после падения. Позднее этот гол был признан лучшим в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.
Торги продлятся до 16 мая, стартовая цена лота составила $10 тыс., на данный момент свитер Овечкина можно приобрести за $19 тыс.
В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.
Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45+34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды становился серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевывал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).