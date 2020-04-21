Овечкин заявил, что пока не осознал степень своих достижений в хоккейной карьере

ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что на данный момент не осознал степень своих достижений в хоккейной карьере. Об этом 34-летний спортсмен рассказал в совместном с Уэйном Гретцки интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

"Я пока не осознал величины своих достижений, но моя карьера еще не завершилась. Однако быть восьмым в списке лучших снайперов НХЛ - нечто особенное. У меня есть год по контракту, пока чувствую себя здоровым и люблю играть в хоккей. Хочу занять еще чье-нибудь место в списке рекордов", - отметил Овечкин.

Рекордсмен НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах Гретцки назвал россиянина одним из послов хоккея. "Нашему виду спорта очень повезло, что родились такие игроки, как Сидни Кросби и Александр Овечкин. Они являются послами хоккея для своих клубов, городов и стран. Кросби горд представлять Канаду, а Александр - Россию", - сказал Гретцки.

Канадец также посоветовал российскому нападающему поддерживать навыки катания во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. "Мне трудно представить, что можно посоветовать в такой момент. Возможно, я постарался бы найти роликовые коньки, катался бы по квартире и в тех местах, где это возможно. Бросок, владение клюшкой и быстрота рук никогда не исчезнут, если же ты не катаешься на протяжении долгого времени, то быстро теряешь этот навык", - ответил Гретцки на вопрос Овечкина.

В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей, россиянин делит первое место с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Всего Овечкин забросил 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.