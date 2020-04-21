Гретцки надеется, что Овечкин подарит ему клюшку, если побьет рекорд по числу шайб в НХЛ

В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей, россиянин делит первое место с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Всего Овечкин забросил 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

ТАСС, 21 апреля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки хотел был получить в подарок клюшку российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, если россиянин превзойдет его достижение. Об этом Гретцки рассказал в интервью официальному сайту НХЛ.

"Я думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд, он играет в сильной команде с хорошими партнерами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьет мой рекорд. Надеюсь, что я первым пожму руку Александру, если у него получится сделать это, у него хороший шанс на это. А еще я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я ему отдал одну из своих", - сказал Гретцки.

Овечкин является коллекционером клюшек. После победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли 2018 года Гретцки одарил Овечкину одну из своих игровых клюшек.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).