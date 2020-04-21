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НХЛ

НХЛ отклонила контракт Григоренко с "Коламбусом"

Соглашение будет зарегистрировано только после 1 июля
Михаил Григоренко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Михаил Григоренко
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В понедельник клуб объявил о подписании контракта с 25-летним форвардом сроком на один год. По информации журналиста телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, сумма соглашения составила $1,2 млн.

"Соглашение с Григоренко было отклонено НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации. Клуб связался с лигой и агентом игрока Дэном Мильштейном. Контракт 1 июля будет заново подан на регистрацию", - сказано в заявлении.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за московский ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало". Помимо "Баффало", в НХЛ Григоренко играл за "Колорадо", он провел в лиге в общей сложности 217 матчей, набрав 64 (22 шайбы + 42 результативные передачи) очка, в КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр, а в 2019 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

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