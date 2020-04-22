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Летние олимпийские виды спорта

Вспомнил корни. Американский бейсболист получил паспорт и выступает за Россию

Виктор Коул — младший с отцом
© Фото из личного архива Виктора Коула — младшего
Виктор Коул — младший сменил гражданство и помогает национальной сборной попасть на Олимпиаду

Эта новость фактически взорвала информационное пространство. Безусловно, многие из нас знают, что бейсбол — игра не совсем российская по своей натуре. Российской душе ближе лапта.

Но то, что в российской команде могут выступать представители ведущих бейсбольных стран (кубинцы трижды завоевывали золото Олимпийских игр, американцы — один раз), — это, пожалуй, один из путей к прогрессу в этом виде спорта и воспитанию в будущем своих высококлассных бейсболистов.
Одним из тех, кто получил российский паспорт и теперь представляет страну, стал Виктор Коул — младший.

Сьерра-Леоне — Ленинград

Его дед — Джесси Коул — был лучшим студентом группы в медицинском университете в Сьерра-Леоне. Благодаря этому он переехал в Ленинград, где поступил в государственный университет на медицинский факультет. Там Джесси познакомился с будущей женой Людмилой, которая также училась в ЛГУ. Они поженились, а в 1968 году родился Виктор Коул — старший — отец Виктора Коула — младшего.

После четырех лет в СССР семья приняла решение вернуться в Сьерра-Леоне, а еще через два года было решено переехать в Виннипег (Канада). После двух лет в Канаде Джесси Коул в итоге оказался в Англии, где, к сожалению, погиб. Людмила же получила студенческую визу в США, где окончила Университет штата Огайо.

Виктор Коул — старший (внизу слева), 1981 год Фото из личного архива Виктора Коула — младшего
Описание
Виктор Коул — старший (внизу слева), 1981 год
© Фото из личного архива Виктора Коула — младшего

"Моя мама русская. Она всегда говорила с нами по-русски, слушала русскую музыку, у нас в доме было много русских картин и произведений искусства. Она также часто готовила русские блюда. Мои любимые блюда — борщ и пельмени", — рассказал ТАСС Виктор Коул — старший.

В США семья Коул переехала летом 1978 года, а уже в 1981-м Коул-старший начал играть в бейсбол.

"В 13 лет я стал тренироваться и играть за свою первую команду Kiwanis Orioles в Калифорнии. В 17 лет я уже играл за университетскую команду Santa Clara Broncos baseball и получал бейсбольную стипендию. Через три года я выступал на профессиональном уровне в команде Kansas City Royals, город Юджин в Орегоне", — рассказал Коул-старший.

Возвращение в Россию

В 2003 году сборная России по бейсболу проводила турне в США, и представители команды предложили Коулу-старшему выступить за российскую команду.

"Было очень весело. Многие из тех игроков до сих пор работают в бейсболе в России. Наша команда была крепкой, но американцы чуть сильнее", — рассказал Коул.

Те самые матчи за сборную России и навели Коула на мысль вернуться и помогать развитию вида спорта в фактически родной стране.

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"После игр за сборную в 2003 году мне хотелось помогать развитию бейсбола в России и поработать с национальной сборной страны, но всегда возникали препятствия, — рассказал Коул. — В январе 2019 года все сложилось. Мне удалось достигнуть договоренности с Федерацией бейсбола России и менеджментом сборной по нашему сотрудничеству. С этого момента я являюсь тренером питчеров в основной и молодежной сборных России".

Не забыл Коул-старший и русский язык — несмотря на долгое отсутствие в стране, по его же собственным словам, он понимает по-русски и говорит.

По стопам отца

У Виктора Коула — младшего фактически не было других вариантов жизненного пути, кроме как пойти в бейсбол. Он, как и его отец, бросает и бьет левой рукой.

"Сколько себя помню, играю в бейсбол и, следуя по стопам отца, решил связать свою профессиональную карьеру с этим видом спорта. С 2019 года я игрок национальной сборной Росси по бейсболу и московской команды СШОР 42. С уверенностью можно сказать, что сбылась мечта моего детства", — отметил Коул-младший.

Раньше Коул-младший не так много знал о российском бейсболе. Но первый же сезон в чемпионате страны дал 25-летнему спортсмену всю необходимую информацию.

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"В прошлом сезоне я многое узнал о российском бейсболе. Смело могу сказать, что и тренеры, и спортсмены — талантливые и энергичные люди, которые полностью отдают себя игре. Они также самые трудолюбивые товарищи по команде, с которыми я когда-либо играл. Энергетика, которая исходит от них, побуждает меня работать с максимальной отдачей и добиваться отличных результатов", — рассказал игрок.

Коул считает, что у сборной России по бейсболу большое будущее. Он уверен, что нынешней осенью команда сможет выиграть квалификацию чемпионата Европы и вернуться в высший дивизион.

"Наша долгосрочная цель заключается в том, чтобы претендовать на участие и победы в более крупных соревнованиях, таких как World Baseball Classic и Олимпийские игры. Уверен, мы сможем достичь данных целей, придерживаясь утвержденной программы", — сказал Коул.

Молодой бейсболист активно учит русский язык и верит, что его корни помогут ему упростить процесс.

"Опыт, который я приобрел за последний год, превосходит все ожидания. И с каждым днем я убеждаюсь, что все было предназначено мне судьбой", — рассказал о своих ощущениях от переезда в Россию Коул-младший.

Игорь Лазорин

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Летние олимпийские виды спорта
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