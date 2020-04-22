Вспомнил корни. Американский бейсболист получил паспорт и выступает за Россию

Эта новость фактически взорвала информационное пространство. Безусловно, многие из нас знают, что бейсбол — игра не совсем российская по своей натуре. Российской душе ближе лапта. Но то, что в российской команде могут выступать представители ведущих бейсбольных стран (кубинцы трижды завоевывали золото Олимпийских игр, американцы — один раз), — это, пожалуй, один из путей к прогрессу в этом виде спорта и воспитанию в будущем своих высококлассных бейсболистов.

Одним из тех, кто получил российский паспорт и теперь представляет страну, стал Виктор Коул — младший. Сьерра-Леоне — Ленинград Его дед — Джесси Коул — был лучшим студентом группы в медицинском университете в Сьерра-Леоне. Благодаря этому он переехал в Ленинград, где поступил в государственный университет на медицинский факультет. Там Джесси познакомился с будущей женой Людмилой, которая также училась в ЛГУ. Они поженились, а в 1968 году родился Виктор Коул — старший — отец Виктора Коула — младшего. После четырех лет в СССР семья приняла решение вернуться в Сьерра-Леоне, а еще через два года было решено переехать в Виннипег (Канада). После двух лет в Канаде Джесси Коул в итоге оказался в Англии, где, к сожалению, погиб. Людмила же получила студенческую визу в США, где окончила Университет штата Огайо.

Описание Виктор Коул — старший (внизу слева), 1981 год © Фото из личного архива Виктора Коула — младшего

"Моя мама русская. Она всегда говорила с нами по-русски, слушала русскую музыку, у нас в доме было много русских картин и произведений искусства. Она также часто готовила русские блюда. Мои любимые блюда — борщ и пельмени", — рассказал ТАСС Виктор Коул — старший. В США семья Коул переехала летом 1978 года, а уже в 1981-м Коул-старший начал играть в бейсбол. "В 13 лет я стал тренироваться и играть за свою первую команду Kiwanis Orioles в Калифорнии. В 17 лет я уже играл за университетскую команду Santa Clara Broncos baseball и получал бейсбольную стипендию. Через три года я выступал на профессиональном уровне в команде Kansas City Royals, город Юджин в Орегоне", — рассказал Коул-старший. Возвращение в Россию В 2003 году сборная России по бейсболу проводила турне в США, и представители команды предложили Коулу-старшему выступить за российскую команду. "Было очень весело. Многие из тех игроков до сих пор работают в бейсболе в России. Наша команда была крепкой, но американцы чуть сильнее", — рассказал Коул. Те самые матчи за сборную России и навели Коула на мысль вернуться и помогать развитию вида спорта в фактически родной стране.

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"После игр за сборную в 2003 году мне хотелось помогать развитию бейсбола в России и поработать с национальной сборной страны, но всегда возникали препятствия, — рассказал Коул. — В январе 2019 года все сложилось. Мне удалось достигнуть договоренности с Федерацией бейсбола России и менеджментом сборной по нашему сотрудничеству. С этого момента я являюсь тренером питчеров в основной и молодежной сборных России". Не забыл Коул-старший и русский язык — несмотря на долгое отсутствие в стране, по его же собственным словам, он понимает по-русски и говорит. По стопам отца У Виктора Коула — младшего фактически не было других вариантов жизненного пути, кроме как пойти в бейсбол. Он, как и его отец, бросает и бьет левой рукой. "Сколько себя помню, играю в бейсбол и, следуя по стопам отца, решил связать свою профессиональную карьеру с этим видом спорта. С 2019 года я игрок национальной сборной Росси по бейсболу и московской команды СШОР 42. С уверенностью можно сказать, что сбылась мечта моего детства", — отметил Коул-младший. Раньше Коул-младший не так много знал о российском бейсболе. Но первый же сезон в чемпионате страны дал 25-летнему спортсмену всю необходимую информацию.

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