Президент "Звезды-2005" заявил, что клуб не мог оставить украинку Зварич в Турции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Украинская футболистка Ирина Зварич является полноправным членом пермской команды "Звезда-2005", поэтому при эвакуации клуба из Турции из-за пандемии коронавируса никто даже не думал о том, чтобы не взять спортсменку с собой. Об этом сообщил ТАСС президент клуба Виктор Засульский.

"Звезда-2005" проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса она пребывала в отеле на карантине. Команда была эвакуирована в Москву 14 апреля, после прилета в аэропорт "Звезда-2005" была помещена на двухнедельный карантин на подмосковную базу "Озеро Круглое" Министерства спорта РФ. В числе тех, кто приехал из Турции, была и гражданка Украины Ирина Зварич, с 2015 года защищающая ворота "Звезды-2005".

"У Зварич есть официальное разрешение на работу в России. Она полноправный член нашей команды, и мы не могли взять и оставить ее в Турции одну. Конечно, у нас были попытки переправить ее сразу на Украину, но не получилось. Поэтому она вместе с командой вернулась в Россию", - сказал Засульский.

"Первые впечатления от базы у наших спортсменок были не самые лучшие, но все понимают необходимость карантина. Это не турецкий пятизвездочный отель, но нужно немного потерпеть. А так, условия нормальные, питание хорошее. Но это же все министерство спорта организовало, поэтому не могло быть по-другому", - заметил собеседник ТАСС.

Спортсменкам предстоит провести на "Круглом" на карантине еще неделю. "К окончанию карантина мы проработаем ситуацию и решим, куда Ирина Зварич отправится потом. Возможно, она поедет на Украину, а, может быть, вместе со всеми остальными отправится в Пермь, где снимает квартиру", - сказал президент "Звезды-2005".

"Пребывание наших футболисток на "Озере Круглом" оплачивает Министерство спорта России. Будет ли кто-то платить за Ирину Зварич отдельно? У меня пока нет никакой информации на этот счет", - заключил собеседник ТАСС.

О команде

"Звезда-2005" была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007-2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), финалистом Кубка УЕФА (2009).