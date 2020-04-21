Малкин надеется, что история с пандемией больше никогда не повторится

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин надеется, что история с пандемией в мире больше никогда не повторится. Об этом Малкин рассказал в ходе видеоконференции на платформе Zoom.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

"Честно говоря, мне это не хочется никому рассказывать. Находишься постоянно дома, сейчас наверное нет страны, где нет коронавируса. Сама эта история очень страшная, и надеюсь, что это никогда больше не повторится", - отметил Малкин.

"Всем очень хотелось бы пожелать здоровья, надеюсь, что скоро это все закончится. Прислушивайтесь к советам врачей, сейчас говорят, что надо оставаться дома, и многие не слушаются и выходят на улицу, чтобы провести время с друзьями за шашлыками. Это неправильно, на самом деле вирус очень серьезный", - добавил хоккеист.

Сезон в НХЛ был прерван 12 марта. "Могу сравнить эту ситуацию с травмой, когда я два месяца не катался, сейчас примерно то же самое. Не представляю, как можно не кататься два месяца и потом сразу начать плей-офф. Нужно время вкатиться, потому что тренировки это одно, а игры - другое", - заключил Малкин.

Хоккеист рассказал, как поддерживает форму в настоящее время. "Тренируюсь по видеосвязи со своим тренером, много бегаю по беговой дорожке на балконе. Не так много упражнений можно делать, но надо поддерживать форму", - заключил он.

В нынешнем регулярном чемпионате Малкин провел 55 матчей и набрал 74 (25 шайб + 49 голевых передач) очка. "Питтсбург" после 69 игр имеет в активе 86 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.