Алаев: РФС 27 апреля обсудит с клубами премьер-лиги варианты завершения сезона

Сезон чемпионата России, как и большинство национальных первенств стран Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 национальных федераций, настоятельно рекомендовав доиграть национальные чемпионаты, представителем РФС на видеоконференции был Алаев.

"В четверг состоится исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня, - сказал Алаев. - В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата, также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр".

1 апреля УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны, некоторые из них пройдут уже осенью, другие - в следующем году, - сказал Алаев. - Обсуждаются форматы финальных турниров среди игроков не старше 21 года и 19 лет, среди футболисток до 17 лет, а также даты проведения женского чемпионата Европы. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации".