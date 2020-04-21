УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

ТАСС, 21 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес рекомендацию доиграть национальные первенства. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Рекомендация вынесена по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций. Для особых случаев, касающихся отмены чемпионата, будут выработаны отдельные принципы.

Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Решения по данным темам будут приняты 23 апреля на заседании исполкома УЕФА.

Все национальные европейские турниры, а также еврокубки были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственным чемпионатом, где продолжаются матчи несмотря на пандемию, является первенство Белоруссии. Игры национальных сборных также отложены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.