Президент Колумбии исключил возобновление национального чемпионата по футболу

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке считает нецелесообразным возобновление национального чемпионата по футболу, даже без зрителей. Об этом он сообщил во вторник во время выступления на радиостанции La FM.
"Было бы безответственно говорить, что мы вернемся к футболу без зрителей, когда нет гарантий, что игроки команд будут защищены от коронавируса", - заявил Дуке.
Президент Колумбии добавил, что "предпочитает сохранить здоровье игроков", в то время как национальная футбольная лига предлагает возобновить чемпионат.
17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая.
Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 20 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 977, умерли 189 человек, 804 выздоровели.