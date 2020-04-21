Президент Колумбии исключил возобновление национального чемпионата по футболу

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке считает нецелесообразным возобновление национального чемпионата по футболу, даже без зрителей. Об этом он сообщил во вторник во время выступления на радиостанции La FM .

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"Было бы безответственно говорить, что мы вернемся к футболу без зрителей, когда нет гарантий, что игроки команд будут защищены от коронавируса", - заявил Дуке.

Президент Колумбии добавил, что "предпочитает сохранить здоровье игроков", в то время как национальная футбольная лига предлагает возобновить чемпионат.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая.

Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 20 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 977, умерли 189 человек, 804 выздоровели.