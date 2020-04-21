Фигуристка Константинова заявила, что непопадание в сборную России было для нее болезненно

ТАСС, 21 апреля. Непопадание в состав сборной России по фигурному катанию было понятно для Станиславы Константиновой, но тем не менее болезненно. Об этом она заявила на своей странице в Instagram .

В женском одиночном катании в состав сборной России на чемпионат мира, который позднее был отменен из-за пандемии коронавируса, вошли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в роли запасных - Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

"Честно говоря, само непопадание в сборную было для меня непросто, даже болезненно, после пяти лет подряд статуса сборницы. Всем, кто разбирается в системе отбора в сборную, понятно, по каким результатам туда попадают или не попадают спортсмены. Мои результаты не соответствовали этому уровню, что мне абсолютно сразу было ясно", - заявила 19-летняя фигуристка.

Константинова по одному разу выступала на чемпионатах мира (2018) и Европы (2019), заняв 19-е и четвертое места соответственно. В 2019 году Константинова стала бронзовым призером зимней Универсиады.