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Влияние коронавируса на спорт

Алина Загитова записала серию тренировок для занятий на самоизоляции

Курс состоит из четырех занятий

ТАСС, 21 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова представила серию тренировок для занятий в домашних условиях. Видео тренировок представлено на сервисе "Яндекс.Эфир".

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Курс состоит из четырех занятий и предназначен для поддержания формы в режиме самоизоляции.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, выздоровели свыше 3,8 тыс. человек, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаВлияние коронавируса на спорт
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