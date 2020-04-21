Алина Загитова записала серию тренировок для занятий на самоизоляции

ТАСС, 21 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова представила серию тренировок для занятий в домашних условиях. Видео тренировок представлено на сервисе "Яндекс.Эфир" .

Будь как Загитова. Российские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-тренировкам

Курс состоит из четырех занятий и предназначен для поддержания формы в режиме самоизоляции.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, выздоровели свыше 3,8 тыс. человек, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.