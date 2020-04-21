Королевский футбольный союз Нидерландов намерен досрочно завершить чемпионат страны

Во вторник на пресс-конференции голландский премьер-министр Марк Рютте продлил запрет на массовые мероприятия до 1 сентября. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 национальных федераций, настоятельно рекомендовав доиграть национальные чемпионаты. Для особых случаев, касающихся отмены первенств, будут выработаны отдельные принципы.

"Совет по профессиональному футболу намерен не продолжать матчи чемпионата Нидерландов сезона-2019/20. На основании сегодняшнего решения правительства KNVB проведет консультации с УЕФА. После этого будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия", - говорится в сообщении.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. Лидирует в турнирной таблице амстердамский "Аякс" (56 очков), второе место занимает АЗ, уступая "Аяксу" по дополнительным показателям. Третьим идет роттердамский "Фейенорд" (50), который возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 34 тыс. человек, умерли свыше 3,9 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.