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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Рекомендация была озвучена на видеоконференции между УЕФА, ВОЗ и представителями европейских клубов
Описание
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 22 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает бразильский портал Veja.

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ВОЗ 16 апреля провела видеоконференцию с УЕФА и представителями европейских футбольных клубов, в ходе которой и была озвучена данная рекомендация. Отмечается, что дискуссия была ожесточенной, а конференция длилась 2,5 часа, хотя изначально планировалось завершить обсуждения за час. В ходе конференции два эпидемиолога из ВОЗ показали презентацию, в которой были представлены вероятные сценарии развития ситуации с коронавирусом. Исходя из этого, был сделан вывод о том, что наилучшим решением будет приостановить международные турниры до конца следующего года.

Во вторник УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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