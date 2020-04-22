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Футбол в России

Судебное заседание по делу ФК "Локомотив" против Геркуса отложено на 22 мая

Первоначально заседание должно было состояться в марте, после чего было перенесено на апрель, но не смогло состояться и теперь

ТАСС, 22 апреля. Предварительное судебное заседание по иску футбольного клуба "Локомотив" к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено на 22 мая. Об этом говорится в судебном определении на сайте Арбитражного суда.

Первоначально заседание должно было состояться в марте, после чего было перенесено на апрель, но не смогло состояться и теперь.

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28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус на своей странице в Instagram заявил, что не признает претензий клуба. Также он сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство, а также подать ответный иск.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.

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