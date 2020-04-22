Заместитель министра спорта Байсултанов вошел в набсовет промоутера "Формулы-1" в РФ

ТАСС, 22 апреля. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на безвозмездной основе вошел в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Росгонки". Это следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также в состав наблюдательного совета вошла заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова.

АНО "Росгонки" была зарегистрирована в РФ в 2017 году. Ее задача - заниматься организацией и проведением Гран-при России чемпионата мира в классе машин "Формула-1". С февраля 2018 года официально является организатором этапа в Сочи. Гран-при России сезона-2020 должен пройти в период с 25 по 27 сентября.